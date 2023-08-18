УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
У п'ятницю, 18 серпня, стартує 4-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фанати можуть безплатно переглянути майже усі матчі 4-го туру УПЛ на Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet TV, Vodafone TV та Київстар ТБ.
Матчі "Зоря" - "Олександрія" і "Дніпро-1" - "Оболонь" будуть доступні на УНІАНі, а "Рух" - "Колос" - на ютубі, "Суспільне Спорт" та "Спорт 1".
Чемпіонат України
4-й тур
18 серпня
17:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Полісся"
19:00 "Зоря" - "Олександрія"
19 серпня
15:00 "Верес" - "Ворскла"
17:00 "Металіст 1925" - "Минай"
19:00 "Рух" - "Колос"
20 серпня
15:00 "Дніпро-1" - "Оболонь"
17:00 "Чорноморець" - "Динамо"
19:00 "Кривбас" - "Шахтар"
- У понеділок, 14 серпня, матчем "Шахтар" - "Олександрія" завершився 3-й тур чемпіонату України. Результати усіх матчів 3-го туру УПЛ.
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