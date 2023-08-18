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Анонс

УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу

18 серпня, 2023 п'ятниця
05:51
Спорт Лассіна Траоре, Шахтар

У п'ятницю, 18 серпня, стартує 4-й тур чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фанати можуть безплатно переглянути майже усі матчі 4-го туру УПЛ на Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet TV, Vodafone TV та Київстар ТБ.

Матчі "Зоря" - "Олександрія" і "Дніпро-1" - "Оболонь" будуть доступні на УНІАНі, а "Рух" - "Колос" - на ютубі, "Суспільне Спорт" та "Спорт 1".

Чемпіонат України

4-й тур

18 серпня

17:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Полісся"

19:00 "Зоря" - "Олександрія"

19 серпня

15:00 "Верес" - "Ворскла"

17:00 "Металіст 1925" - "Минай"

19:00 "Рух" - "Колос"

20 серпня

15:00 "Дніпро-1" - "Оболонь"

17:00 "Чорноморець" - "Динамо"

19:00 "Кривбас" - "Шахтар"

футбол
Динамо
Шахтар
УПЛ
чемпіонат України
Зоря
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