УПЛ: "Шахтар" скоротив відставання від "Дніпра-1". Турнірна таблиця
"Шахтар" переміг "Минай" з рахунком 4:1 та скоротив відставання від лідера чемпіонату України - "Дніпра-1" до 2 очок
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" у Львові переміг "Минай" з рахунком 4:1. За переможців забили Тарас Степаненко, Георгій Судаков та Данило Сікан, який зробив дубль. У "Минаї" гол престижу на рахунку Назарія Воробчака
"Шахтар" набрав 33 очка та скоротив відставання від лідера прем'єр-ліги "Дніпра-1" до 2 пунктів. "Минай" з 14 балами йде 13-м.
Чемпіонат України
Матч 9-го туру
28 лютого
"Минай" - "Шахтар" 1:4
Голи: Воробчак, 31 - Стапаненко, 8, Сікан, 15, 60, Судаков, 40
- 27 лютого матчем між "Олександрією" та "Металістом 1925"після зимової перерви поновився чемпіонат України.
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