УПЛ: "Шахтар" скоротив відставання від "Дніпра-1". Турнірна таблиця

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" у Львові переміг "Минай" з рахунком 4:1. За переможців забили Тарас Степаненко, Георгій Судаков та Данило Сікан, який зробив дубль. У "Минаї" гол престижу на рахунку Назарія Воробчака

"Шахтар" набрав 33 очка та скоротив відставання від лідера прем'єр-ліги "Дніпра-1" до 2 пунктів. "Минай" з 14 балами йде 13-м.

Чемпіонат України

Матч 9-го туру

28 лютого

"Минай" - "Шахтар" 1:4

Голи: Воробчак, 31 - Стапаненко, 8, Сікан, 15, 60, Судаков, 40