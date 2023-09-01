УПЛ: "Верес" обіграв "Чорноморець". Розклад і результати 6-го туру
У п'ятницю, 1 вересня, стартував 6-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
6-й тур Української Прем'єр-ліги стартував поєдинком "Верес" - "Чорноморець", де рівненська команда перемогла одеситів з рахунком 3:1.
Українська Прем'єр-ліга
6-й тур
1 вересня
"Верес" - "Чорноморець" 3:1
Голи: Я. Сікейра, 35 (пен.), Шарай, 45+3, 71 - Путря, 24 (пен.)
2 вересня
13:00 "Минай" - "Шахтар"
15:00 "Полісся" - "Оболонь"
17:00 "Ворскла" - "Олександрія"
3 вересня
13:00 "Дніпро-1" - "ЛНЗ Черкаси"
17:00 "Колос" - "Кривбас"
19:00 "Рух" - "Металіст 1925"
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