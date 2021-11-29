УПЛ: який вигляд має таблиця після 16-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Після 16-ти матчів лідерами турнірної таблиці УПЛ продовжують бути "Динамо" та "Шахтар". У команд по 41 набраному балу. Кияни вище за різницею забитих-пропущених голів.



"Зоря" після перемоги над "Олександрією" перегнала "Ворсклу", в якої 31 очко, та піднялась на четверту позицію. Луганці відстають від СК "Дніпро-1" на 2 бали, у луганців 32 пункти.



На останній позиції розмістився "Маріуполь". В активі азовців лише 7 очок. Передостанній - "Минай", 10 набраних балів. Закарпатський клуб ділить це місце з "Інгульцем", в якого один матч у запасі.





26 листопада у першому матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу "Львів" мінімально переміг "Маріуполь".

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