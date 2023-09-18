УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
За підсумками 7-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" зберіг лідерство в турнірній таблиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 7-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переграв "Оболонь" з рахунком 1:0, набрав 17 очок та залишився на першому місці. Другим з 14 пунктами йде "Кривбас", який переміг "Верес" - 2:1. Третю-четверту позиції ділять "Чорноморець" та "Полісся", які мають по 12 балів.
"Динамо" у 7-м турі УПЛ здолало "Ворсклу" 2:0, набрало 9 очок та займає сьоме місце. Кияни зіграли лише чотири матчі.
Фото: upl.ua
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