УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 7-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переграв "Оболонь" з рахунком 1:0, набрав 17 очок та залишився на першому місці. Другим з 14 пунктами йде "Кривбас", який переміг "Верес" - 2:1. Третю-четверту позиції ділять "Чорноморець" та "Полісся", які мають по 12 балів.

"Динамо" у 7-м турі УПЛ здолало "Ворсклу" 2:0, набрало 9 очок та займає сьоме місце. Кияни зіграли лише чотири матчі.

Фото: upl.ua