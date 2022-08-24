УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України з футболу після 1-го туру
Після 1-го туру лідером чемпіонату України з футболу є луганська "Зоря"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Новий сезон в прем'єр-лізі відкрився вчора, 23 серпня, о 13:00 в Києві на НСК "Олімпійський" грою між "Шахтарем" та "Металістом 1925".
У вівторок також грали "Зоря" - "Ворскла", "Чорноморець" - "Верес" та "Колос" - "Кривбас".
В умовах воєнного стану футбольні матчі відбуваються без глядачів на трибунах. Під час повітряної тривоги ігри зупинятимуть, а команди відправлятимуться в укриття.
Сьогодні, 24 серпня, був зіграний лише один матч. Львівський "Рух" вдома приймав харківський "Металіст" і програв 1:2. Зустріч тричі зупиняли через повітряну тривогу. Матч розпочався о 15:00, а закінчився о 19:27.
Матчі "Минай" - "Львів", "Інгулець" - "Динамо" та "Дніпро-1" - "Олександрія" були перенесені.
Таблиця УПЛ після 1-го туру:
Результати всіх матчів 1-го туру УПЛ:
"Шахтар" - "Металіст 1925" 0:0
"Зоря" - "Ворскла" 3:1
Голи: Назарина, 7 (пен.), Безбородько, 30, 53 - Олійник, 73 (пен.)
"Чорноморець" - "Верес" 0:1
Гол: Кльоц, 22
"Колос" - "Кривбас" 1:0
Гол: Гончаренко, 36
24 серпня
"Рух" - "Металіст" 1:2
Голи: Климчук, 41 - Підлепенець, 37, Прядун, 66
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