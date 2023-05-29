УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця перед заключним туром

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" у 29-му турі переміг "Дніпро-1" 3:0, набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. Перед останнім туром "Дніпро-1" йде другим, має 64 пункти та випереджає "Зорю" за результатами особистих зустрічей (3:0, 1:2).

"Металіст" через поразку від "Миная" (0:2) залишився на 15-му місці та вилетів до першої ліги. Раніше шанси зберегти місце в УПЛ втратив "Львів". 13-та та 14-та команди прем'єр-ліги зіграють за збереження місця у вищому дивізіоні з третьою та четвертою командами першої ліги. Зараз на цих позиціях розташувалися "Інгулець" (31) та "Верес" (28).

В 30-му турі "Дніпро-1" прийме "Кривбас", а "Зоря" зіграє у гостях з "Минаєм".

Інфографіка: upl.ua