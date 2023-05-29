УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця перед заключним туром
За підсумками 29-го туру чемпіонату України "Шахтар" гарантував собі золоті медалі, а "Металіст" вилетів до першої ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" у 29-му турі переміг "Дніпро-1" 3:0, набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. Перед останнім туром "Дніпро-1" йде другим, має 64 пункти та випереджає "Зорю" за результатами особистих зустрічей (3:0, 1:2).
"Металіст" через поразку від "Миная" (0:2) залишився на 15-му місці та вилетів до першої ліги. Раніше шанси зберегти місце в УПЛ втратив "Львів". 13-та та 14-та команди прем'єр-ліги зіграють за збереження місця у вищому дивізіоні з третьою та четвертою командами першої ліги. Зараз на цих позиціях розташувалися "Інгулець" (31) та "Верес" (28).
В 30-му турі "Дніпро-1" прийме "Кривбас", а "Зоря" зіграє у гостях з "Минаєм".
Інфографіка: upl.ua
- 28 травня золото прем'єр-ліги достроково здобув "Шахтар", який переграв "Дніпро-1".
- "Динамо" втратило шанси на бронзові нагороди та вдруге в історії залишилося без медалей чемпіонату України.
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