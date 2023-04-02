УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 19-го туру
За підсумками 19-го туру чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" скоротив відставання від "Шахтаря" до 1 очка
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 19-му турі прем'єр-ліги "Шахтар", який очолює турнірну таблицю, несподівано зіграв внічию з "Чорноморцем" - 2:2. Донеччани з 43 очками залишилися на першому місці, проте дозволили "Дінпру-1" скоротити відставання до 1 пункту, завдяки перемозі над "Металістом-1925" - 3:0.
"Зоря" завдяки перемозі над "Рухом" 3:0 набрала 40 балів та залишилася третьою. "Динамо переграло "Львів" - 2:0 - набрало 36 очок та перебуває на четвертій позиції.
Інфографіка upl.ua
- 1 квітня "Олександрія" переграла "Ворсклу" та здобула першу перемогу під керівництвом Руслана Ротаня.
- 2 квітня "Динамо" переграло "Львів" у сотому матчі румуна Мірчі Луческу на посаді головного тренера київського клубу.
- Також у неділю "Дніпро-1" переміг "Металіст 1925" завдяки хет-трику Артема Довбика.
- Крім цього, "Шахтар" зіграв унічию з "Чорноморцем".
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