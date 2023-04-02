Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 19-го туру

УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 19-го туру

2 квітня, 2023 неділя
17:25
Спорт Лассіна Траоре, Шахтар

За підсумками 19-го туру чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" скоротив відставання від "Шахтаря" до 1 очка

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У 19-му турі прем'єр-ліги "Шахтар", який очолює турнірну таблицю, несподівано зіграв внічию з "Чорноморцем" - 2:2. Донеччани з 43 очками залишилися на першому місці, проте дозволили "Дінпру-1" скоротити відставання до 1 пункту, завдяки перемозі над "Металістом-1925" - 3:0. 

"Зоря" завдяки перемозі над "Рухом" 3:0 набрала 40 балів та залишилася третьою. "Динамо переграло "Львів" - 2:0 - набрало 36 очок та перебуває на четвертій позиції. 

Інфографіка upl.ua

футбол
Динамо
Шахтар
Чорноморець
УПЛ
чемпіонат України
Зоря
Читайте також:
Митрополит УПЦ (МП) Павло розписується під час отримання повістки
1 квітня, 2023 субота
Митрополит Павло вважає захисників України "виродками" й спілкується з "благочестивими людьми" у Москві. СБУ записувала його розмови
Митрополит УПЦ (МП) Павло після рішення суду
1 квітня, 2023 субота
Заарештований митрополит Павло не хотів одягати електронний браслет
1 квітня, 2023 субота
Міністр оборони Німеччини назвав остаточну кількість танків Leopard, які отримає Україна
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
2 квітня
17:40
Інтерв’ю
Микола Княжицький
УПЦ МП потрібно заборонити, як філію ФСБ, але робити це з повагою до вірян, - Княжицький
17:28
Ексклюзив
Павло Латушко
Лукашенко розглядає мене як особистого ворога, - білоруський опозиціонер Латушко
17:27
У Білій Церкві на гранаті підірвався 59-річний чоловік
У Білій Церкві на гранаті підірвався 59-річний чоловік
17:17
термінова новина
УПЦ (МП) слід позбавити землі в Хмельницькому, а патрульних, які їх підтримали, звільнити, - мер міста
17:15
Передача безпілотника
В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників
17:15
Інтерв’ю
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Після візиту Сі Цзіньпіна до Росії Захід остаточно зрозумів, що це війна за його майбутнє, - Піонтковський
17:06
Оновлено
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1
УПЛ: Результати усіх матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу
16:58
Дмитро Криськів (праворуч), Чорноморець - Шахтар
"Шахтар" не зміг переграти "Чорноморець" в УПЛ
16:46
окупанти крим
Росіяни будуть помирати за Путіна, як худоба, навіть після втрати Криму, - Фейгін
16:06
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
Довбик за 10 хвилин зробив хет-трик та приніс "Дніпру-1" перемогу над "Металістом 1925"
16:03
OPINION
Борислав Береза
Війна є, але десь там, далеко...
15:50
Ентоні Джошуа та Джермейн Франклін (ліворуч)
Джошуа після першої за три роки перемоги кинув виклик Ф'юрі
15:03
Олександр Караваєв (ліворуч)
"Динамо" перемогло "Львів" у сотому матчі Луческу на посаді тренера киян
14:45
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв
Посол України у Німеччині звинуватив однопартійців Шольца у бажанні приховати злочини РФ
14:45
російські військові окупанти
Російський загарбник сам задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею
14:45
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
Митрополит Лебідь тероризує ченців, що хочуть перейти до ПЦУ, - Епіфаній
14:16
Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс
Міністр закордонних справ Латвії назвав розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі "актом відчаю"
14:16
нафта
Країни ОПЕК не планують зменшувати видобуток нафти
14:12
САУ AS90
Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ АS90 у Британії
14:08
OPINION
Ольга Лень
Ажіотаж з ліками - наслідок інформаційної спецоперації
14:03
Ірина Геращенко
Рада має ухвалити законопроєкт про заборону російської церкви, - Геращенко щодо побиття військового у храмі в Хмельницькому
13:58
Ексклюзив
Віктор Ягун
УПЦ (МП) хоче спровокувати кровопролиття у київській Лаврі, - генерал-майор СБУ Ягун
13:56
Тисячі людей вийшли на протести в Португалії через зростання цін на житло і його оренду, - Reuters
13:55
Едгарс Рінкевичс
"Це законна оборона": Глава МЗС Латвії заявив, що Україна може обстрілювати військові бази на території РФ
13:41
Саммер Макінтош
Канадійка у 16 років побила світовий рекорд, який належав українці Клочковій
13:33
Оновлено
Свято-Покровський Кафедральний собор УПЦ у Хмельницькому
"Скільки ще має загинути?" У Хмельницькому військового побили й скрутили у церкві Московського патріархату
13:32
Ексклюзив
Фінляндія НАТО
Вступ Фінляндії до НАТО - геостратегічна поразка Росії, - політик Джердж
13:32
Дмитро Медведєв
Медведєв погрожує керівництву України "вогняним озером"
13:24
іноземний легіон
Захищаючи Україну на фронті загинув французький доброволець
13:24
крилата ракта "Калібр"
Росія тримає у Чорному морі п’ять бойових кораблів, два з них - носії "калібрів"
13:14
Оновлено
Мелітополь
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи у локомотивному депо, де росіяни облаштували склад ремонту техніки та палива
13:07
Оновлено
Росіяни обстріляли Костянтинівку ракетами С-300 та "ураганами": 6 людей загинули, 8 зазнали поранень
13:02
Павло Кордіяка (в центрі) та Олексій Новіков (праворуч)
Українець Кордіяка здобув звання найсильнішої людини Європи
12:52
Ексклюзив
Авдіївка
"Побачимо, будемо забирати і вивозити": в Авдіївці перебуває вісім дітей, - Барабаш
12:51
Сніг
Похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко
12:40
Петро Порошенко
"Таємна зброя": військові прокоментували мобільні лазні, які привіз Порошенко з волонтерами
12:33
Зеленський опублікував привітання до річниці звільнення Київщини
12:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 квітня: гривня зміцнилася щодо долара та євро на чорному ринку
12:15
Дональд Трамп
Трамп зібрав понад $5 млн пожертв після висунення йому обвинувачень
12:06
Під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів
Авіація, артилерія, міномети і "гради": під обстрілами на Донеччині дев’ять населених пунктів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV