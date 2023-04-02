УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 19-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 19-му турі прем'єр-ліги "Шахтар", який очолює турнірну таблицю, несподівано зіграв внічию з "Чорноморцем" - 2:2. Донеччани з 43 очками залишилися на першому місці, проте дозволили "Дінпру-1" скоротити відставання до 1 пункту, завдяки перемозі над "Металістом-1925" - 3:0.

"Зоря" завдяки перемозі над "Рухом" 3:0 набрала 40 балів та залишилася третьою. "Динамо переграло "Львів" - 2:0 - набрало 36 очок та перебуває на четвертій позиції.

Інфографіка upl.ua