УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця за 3 тури до фінішу
За підсумками 27-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" зберіг лідерство та відрив у 2 очка від найближчого переслідувача - "Дніпра-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 27-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Верес" - 2:1, "Дніпро-1" переграв "Колос" - 2:1, "Зоря" виявилася сильнішою за "Інгулець" - 2:0, а "Динамо" розгромило "Олександрію" - 5:1.
"Шахтар" набрав 66 очок та зберіг лідерство, "Дніпро-1" має 64 пункти та йде другим. "Зоря" з 61 балом третя, а "Динамо" з 53 очками - четверте.Інфографіка: upl.ua
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