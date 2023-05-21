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Головна Спорт УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця за 3 тури до фінішу

УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця за 3 тури до фінішу

21 травня, 2023 неділя
21:50
Спорт Олександр Зубков (в центрі), Шахтар - Інгулець

За підсумками 27-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" зберіг лідерство та відрив у 2 очка від найближчого переслідувача - "Дніпра-1"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У 27-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Верес" - 2:1, "Дніпро-1" переграв "Колос" - 2:1, "Зоря" виявилася сильнішою за "Інгулець" - 2:0, а "Динамо" розгромило "Олександрію" - 5:1. 

"Шахтар" набрав 66 очок та зберіг лідерство, "Дніпро-1" має 64 пункти та йде другим. "Зоря" з 61 балом третя, а "Динамо" з 53 очками - четверте. 

Інфографіка: upl.ua



 
футбол
Динамо
Шахтар
УПЛ
чемпіонат України
Зоря
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