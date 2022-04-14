Управління ООН із питань біженців підозрює волонтерську програму Homes for Ukraine у сприянні торгівлі людьми
Управління Верховного комісара ООН із питань біженців поставило під сумнів безпечність британської волонтерської програми Homes for Ukraine та запідозрило її у сприянні торгівлі людьми
Про це йдеться у офіційному зверненні Управління ООН.
Як стало відомо, ООН дізналося про збільшення кількості повідомлень від українських жінок про відчуття небезпеки з боку спонсорів, які запропонували їм житло в рамках програми Homes for Ukraine.
Управління ООН у своєму зверненні наголошує на необхідності вжити відповідних гарантій та заходів перевірки спонсорів, що беруть участь у програмі.
Крім того у зверненні йдеться про те, що більш безпечний процес поселення можна було б запровадити зокрема тактикою поселення українських біженок та їх дітей з сімʼями чи парами, а не із самотніми чоловіками. ООН вважає, що поселення, проведене без належного нагляду, може призвести до збільшення рівня ризиків, з якими можуть зіткнутися жінки.
Крім того, ООН наполягає на необхідності відповідної попередньої підготовки господарів, які висловили готовність приймати у себе біженок. Адже перебувати на одній житловій площі із незнайомою людиною впродовж довгого часу не для всіх може виявитися легкою задачею.
Крім того стало відомо, місецва влада повідомляє про перевантаженість з точки зору надання фінансової підтримки господарям та можливості вчасно проводити перевірки до приїзду українців.
- Нагадаємо, у рамках схеми Homes for Ukraine станом на 30 березня Британія надала 2 700 віз українцям
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