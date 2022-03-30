Британія надала 2 700 віз українцям в рамках схеми Homes for Ukraine
Велика Британія надала українцям 2 700 віз у рамках своєї широко рекламованої спонсорської схеми Homes for Ukraine більш ніж через два тижні після її запуску
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані британського міністерства внутрішніх справ.
У міністерстві також оприлюднили оновлені дані про кількість людей, яким надали візи для проживання у британських родичів. Програма The Ukraine Family, яка діє з початку березня, видала 22 800 віз.
За даними УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців), Україну покинули понад 3,9 мільйона біженців, причому переважна більшість з них оселилася в Польщі.
Десятки людей, які сподівалися привезти біженців до Великої Британії за схемою Homes for Ukraine, зв'язалися з The Guardian, щоб висловити розчарування повільністю системи надання віз. Загалом у Британії понад зареєструвалися понад 150 000 громадян, зацікавлених у прийомі біженців із України.
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