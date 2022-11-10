Упродовж 10 днів очікується відправлення Росією партії мобілізованих зі Смоленська на війну з Україною, - Генштаб
У Генштабі заявили, що очікують упродовж десять днів відправлення на війну з Україною партії російських мобілізованих зі Смоленська
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
"Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку", - пише пресслужба.
Повідомляється, що рашистів відправляють на позиції без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї, проте командування обіцяє видати все необідне безпосередньо в районі бойових дій.
Також триває підготовка російських мобілізованих у військових навчальних закладах.
"За наявною інформацією, очікується виряджання чергової партії зазначеної категорії осіб у другій декаді листопада зі Смоленська. Зазначена група проходила підготовку на базі військової академії протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації", - роз'яснили в Генштабі.
- Нагадаємо, Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні 21 вересня.
- У середині жовтня Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі осіб.
- 28 жовтня Шойгу прозвітував Путіну про завершення "часткової мобілізації" в Росії. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тис. осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть з контрактників та добровольців.
- Згодом Путін повідомив про завершення мобілізації у РФ. Окремо російський диктатор заявив, що планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.
- 1 листопада член комітету з оборони Віктор Соболєв заявив, що якщо Росії й буде потрібна нова мобілізація, то вона, швидше за все, вже не буде частковою.
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