Упродовж доби ЗСУ ліквідували 540 окупантів, 5 безпілотників та засіб ППО
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 180 тис. військових, 3646 танків, 2339 безпілотників, 307 літаків та 293 гелікоптери
Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3646 (+0)
- бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10)
- артилерійських систем – 2777 (+7)
- РСЗВ – 535 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 283 (+1)
- літаків – 307 (+0)
- гелікоптерів – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5)
- крилатих ракет ‒ 911 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7)
- спеціальної техніки ‒ 320 (+1)
Дані уточнюються.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби українські воїни збили 2 "орлани", а також уразили 2 склади боєприпасів і місця скупчення ворожих військ
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