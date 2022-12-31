Упродовж доби ЗСУ ліквідували 710 окупантів, 3 танки та засіб ППО
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 105960 осіб, 3029 танків, 283 літаки та 269 гелікоптерів
Про це поінформували в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 105960 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3029 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6075 (+16) од,
- артилерійських систем – 2016 (+6) од,
- РСЗВ – 423 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 213 (+1) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 269 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),
- крилаті ракети ‒ 711 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 180 (+0).
- Нагадаємо, раніше представник ГУР МО Юсов заявив, що Росія зіткнулася з дефіцитом ракет: запаси високоточного озброєння в більшості втрачені, для атак по Україні окупанти використовують зброю, виготовлену нещодавно.
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