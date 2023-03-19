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Головна Новини Упродовж доби ЗСУ ліквідували 710 військових РФ, 21 танк, 8 артсистем та 3 засоби ППО

Упродовж доби ЗСУ ліквідували 710 військових РФ, 21 танк, 8 артсистем та 3 засоби ППО

19 березня, 2023 неділя
08:14
Новини Знищений російський танк

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 164 910 військових, 3532 танків, 2159 БПЛА, 305 літаків та 290 гелікоптерів

Про це мовиться у зведенні Генштабу ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 164 910 (+710) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3532 (+21) 
  • бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) 
  • артилерійських систем – 2568 (+8) 
  • РСЗВ – 507 (+1) од.
  • засоби ППО ‒ 268 (+3)
  • літаків / aircraft – 305 (+0)
  • гелікоптерів – 290 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0)
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) 
  • спеціальна техніка ‒ 262 (+3)

Дані уточнюються.

  • Згідно з ранковим зведенням Генштабу, російське керівництво направить підсилення під Вугледар, а за добу захисники відбили 83 атаки РФ на 5 напрямках.
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