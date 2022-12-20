Упродовж ночі росіяни гатили по Нікопольщині: пошкоджені лінії електропередачі, газопроводи й будинки
У ніч на 20 грудня російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого пошкоджено лінію електропередачі, газопроводи і будинки
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він зазначив, що загарбники завдали удару по двох громадах - Мирівській і Покровській. По мирних селах вони випустили щонайменше 20 снарядів.
Постраждалих немає. Пошкоджено десяток приватних будинків і господарчих споруд, а також газопроводи та лінія електропередачі.
"В інших районах ніч з тривогою, та без атак. І на цю хвилину спокійно", - написав Резніченко.
- Упродовж 19 грудня російські загарбники 83 рази обстрілювали прикордонні населені пункти Сумщини.
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