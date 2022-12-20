Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що загарбники завдали удару по двох громадах - Мирівській і Покровській. По мирних селах вони випустили щонайменше 20 снарядів.

Постраждалих немає. Пошкоджено десяток приватних будинків і господарчих споруд, а також газопроводи та лінія електропередачі.

"В інших районах ніч з тривогою, та без атак. І на цю хвилину спокійно", - написав Резніченко.

Упродовж 19 грудня російські загарбники 83 рази обстрілювали прикордонні населені пункти Сумщини.