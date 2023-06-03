УПЦ МП постійно стверджує, що вони не МП, а звичайна українська церква
Але процитую вчорашнє звернення патріарха Кіріла (Гундяєва), опубліковане на сайті московської церкви
"А що зберігає єдність? Церква наша Російська! Ми знаємо, як важко сьогодні бути членами Української Православної Церкви Московського Патріархату, які репресії обрушуються на людей, якщо вони наважуються зберігати свій духовний вибір і залишатися вірними вибору своїх предків. Щоб розділити духовно наш народ, було штучно створено розкольницьке угруповання, позбавлене будь-якої благодаті. Але ці ряжені люди не можуть бути духовними керівниками, тому що немає на них благодаті, адже народ це відчуває і, попри репресії, тиск, зберігає єдність з Церквою всієї Русі."
Отже, Гундяєв сам стверджує, що ніякої УПЦ не існує, а існує церква Московського патріархату і що вона є частиною Російської церкви. У цьому ж зверненні Гундяєв ображає Українську Церкву і її вірних.
Але наш закон про заборону Московської церкви 8221 блокується. Навіть урядовий закон, який не забороняє Московську церкву, але принаймні імітує боротьбу з нею, не виноситься в зал. Чому? У фракції "Слуга народу" не вистачає голосів за його прийняття. Виявилося, що для деяких членів цієї фракції (це лише частина, очевидно у владі патріотів багато) вірність Гундяєву і зараз важить більше, ніж вірність Зеленському.
У них своя Мова і Віра. А Армія?
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.49
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе