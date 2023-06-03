"А що зберігає єдність? Церква наша Російська! Ми знаємо, як важко сьогодні бути членами Української Православної Церкви Московського Патріархату, які репресії обрушуються на людей, якщо вони наважуються зберігати свій духовний вибір і залишатися вірними вибору своїх предків. Щоб розділити духовно наш народ, було штучно створено розкольницьке угруповання, позбавлене будь-якої благодаті. Але ці ряжені люди не можуть бути духовними керівниками, тому що немає на них благодаті, адже народ це відчуває і, попри репресії, тиск, зберігає єдність з Церквою всієї Русі."

Отже, Гундяєв сам стверджує, що ніякої УПЦ не існує, а існує церква Московського патріархату і що вона є частиною Російської церкви. У цьому ж зверненні Гундяєв ображає Українську Церкву і її вірних.

Але наш закон про заборону Московської церкви 8221 блокується. Навіть урядовий закон, який не забороняє Московську церкву, але принаймні імітує боротьбу з нею, не виноситься в зал. Чому? У фракції "Слуга народу" не вистачає голосів за його прийняття. Виявилося, що для деяких членів цієї фракції (це лише частина, очевидно у владі патріотів багато) вірність Гундяєву і зараз важить більше, ніж вірність Зеленському.

У них своя Мова і Віра. А Армія?

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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