Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 3 вересня, російські окупанти обстріляли "ураганами" Дніпропетровщину.

"У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика… Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "ураганів". Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість – важкі", - пише Резніченко.

Також повідомляється, що внаслідок масованого обстрілу армією РФ цивільної інфраструктури Зеленодольська понівечено 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.

Сьогодні, 3 вересня, окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони, лунали вибухи у Вознесенську. Внаслідок обстрілів загинула 8-річна дитина, ще дві дитини й чотири дорослих отримали поранення.

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