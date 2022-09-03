"Ураганами" цілять у дітей: у Зеленодольську окупанти вбили дитину та поранили 10 цивільних, - голова ОДА
Сьогодні, 3 вересня, російські окупанти з "ураганів" обстріляли цивільну інфраструктуру Зеленодольська: понівечено 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та Центр надання адміністративних послуг. Загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей поранено
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 3 вересня, російські окупанти обстріляли "ураганами" Дніпропетровщину.
"У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика… Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "ураганів". Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість – важкі", - пише Резніченко.
Також повідомляється, що внаслідок масованого обстрілу армією РФ цивільної інфраструктури Зеленодольська понівечено 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.
- Сьогодні, 3 вересня, окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони, лунали вибухи у Вознесенську. Внаслідок обстрілів загинула 8-річна дитина, ще дві дитини й чотири дорослих отримали поранення.
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