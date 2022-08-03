Уранці російські окупанти обстріляли Сумщину з артилерійської установки
3 серпня вранці армія РФ завдала удару по прикордонному району Сумської області з самохідної артилерійської установки
Про це інформує в телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"У ніч на 3 серпня тишу тривожила лише гроза. Але на ранок, близько пів на восьму, почалися обстріли Краснопільської громади", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що рашисти випустили з самохідної артилерійської установки 10 снарядів.
Про руйнування та постраждалих інформація нині не надходила.
- За добу, 2 серпня, російський агресор 6 разів здійснив обстріли прикордонних громад Сумської області.
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