Уродженку України Анну Асті можуть позбавити громадянства РФ за "пропаганду ЛГБТ"

Про це повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал SHOT.

Уродженка Черкас Анна Асті, яка продовжує розвивати музичну карʼєру в країні-агресорці, може залишитися без російського громадянства, яке вона отримала у жовтні. Причиною стало відвідування "голої вечірки" російської телеведучої та блогерки Насті Івлєєвої.

Громадські діячі з консервативного релігійного руху "Сорок Сороков" звернулися із проханням позбавити Дзюбу паспорта Росії. За їхніми словами, відвідавши скандальну вечірку, співачка взяла участь у "порушенні традиційних цінностей", адже вечірка була спрямована на пропаганду ЛГБТ.

Окрім цього Асті можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею "Пропагування нетрадиційних сексуальних стосунків". Після скандальної вечірки, на якій були присутні пропагандисти і путіністи Лоліта Мілявська, Філіп Кіркоров, Діма Білан, Ксенія Собчак та інші, концерти Анни Асті масово почали скасовувати. Співачка вже не виступить у клубі GIPSY та на "Барвісі Luxury Village".

У Москві відбулася вечірка телеведучої Насті Івлєєвої. Її гостям запропонували дотриматись дрес-коду almost naked. Російські воєнні блогери-пропагандисти, депутати держдуми та православні активісти обурились, заявивши, що вечірка недоречна під час розвʼязаної Росією війни в Україні.

У жовтні стало відомо, що Анна Асті отримала паспорт Росії. Громадянство їй дали через те, що вона вийшла заміж за громадянина Росії Станіслава.

Анна народилась у Черкасах. І нині її батьки залишаються в Україні, тож, як і інші українці, потерпають від російських обстрілів. Нещодавно зʼявилась інформація, що артистка приїжджала до Києва за день до початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона буцімто планувала повернення в Україну. Нині її чоловік за вигаданою "надійною схемою" виводить гроші співачки з Росії. Вони буцімто переказують кошти на офшорні рахунки. До кінця року співачка і її чоловік планують втекти з Росії в Дубай, а до цього вони намагаються заробити максимальну кількість грошей.

У листопаді Анна здобула перемогу в номінації "Главный герой. Музыка". А у травні цього року отримала 4 "самовари" російської музичної премії телеканалу RU.TV. Вона перемогла у номінаціях "Найкраща співачка року", "Прорив року", "Пісня року", а разом з гуртом Artik&Asti здобула нагороду у категорії "Найкраща група".

Навесні 2023 року Asti зі сцени в Москві нахвалювала Філіпа Кіркорова, який підтримав війну в її країні, а потім поцілувала його в губи.