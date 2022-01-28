Уряд Австралії виділить $700 млн на покращення стану Великого бар'єрного рифу

Про це повідомляє Deutsche Welle.



Значна частина цих коштів піде на роботу із ґрунтом уздовж північно-східного узбережжя Австралії для ліквідації ерозії та зменшення кількості стічних вод, які містять пестициди. Також гроші підуть на управління, що займається захистом найбільшого коралового рифу у світі.



"Ми підтримуємо здоров’я рифу та економічне майбутнє туристичних операторів і постачальників послуг й громади штату Квінсленд", - заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.



Критики вважають, що ці інвестиції не ведуть до того, щоб виправити найбільшу загрозу для коралів - підвищення температури океану.



"Ви не можете серйозно ставитись до підтримки Великого бар’єрного рифу, якщо не ставитесь серйозно до дій щодо зміни клімату", - сказав заступник голови опозиційної Лейбористської партії Річард Марлес.



Відомо, що у липні минулого року Австралія доклала значних зусиль, щоб не дозволити ЮНЕСКО додати Великий бар’єрного рифу до списку об'єктів Всесвітньої спадщини, які "перебувають під загрозою", тому що удар по економіці країни.

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