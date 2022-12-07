Про це інформують на сайті уряду.

"Ця легка протитанкова зброя наступного покоління зіграла вирішальну роль у підтримці української армії, щоб відкинути російські незаконні сили під час вторгнення. Працюючи з нашими першокласними галузевими партнерами, ми продовжуємо виконувати наші зобов’язання перед НАТО, забезпечуючи стабільне постачання зброї нашим Збройним силам протягом наступних років, одночасно підтримуючи робочі місця у Великій Британії по всій країні", - заявив глава Міноборони Бен Воллес.

Контракт сторони підписали на 229 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Повідомляється, що кілька тисяч одиниць поставлять Збройним Силам Британії протягом 2024-2026 років, на додаток до приблизно 500 одиниць, які доставлять наступного року.

"Саме завдяки маневровості, надійності та точності NLAW стала важливою силою для боротьби України з незаконним вторгненням Росії, ставши частиною з 10 000 одиниць протитанкової зброї, яку Велика Британія поставила Збройним силам України", - додають у пресрелізі.

Протитанкові комплекси NLAW будуть зберігати на заводі Thales у Північній Ірландії.

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