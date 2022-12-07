Уряд Британії закупить тисячі ракетних комплексів NLAW, які були ефективними в Україні
Велика Британія підписала контракт зі шведським виробником Saab на купівлю легких протитанкових ракетних комплексів NLAW на 229 млн фунтів стерлінгів
Про це інформують на сайті уряду.
"Ця легка протитанкова зброя наступного покоління зіграла вирішальну роль у підтримці української армії, щоб відкинути російські незаконні сили під час вторгнення. Працюючи з нашими першокласними галузевими партнерами, ми продовжуємо виконувати наші зобов’язання перед НАТО, забезпечуючи стабільне постачання зброї нашим Збройним силам протягом наступних років, одночасно підтримуючи робочі місця у Великій Британії по всій країні", - заявив глава Міноборони Бен Воллес.
Контракт сторони підписали на 229 мільйонів фунтів стерлінгів.
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Повідомляється, що кілька тисяч одиниць поставлять Збройним Силам Британії протягом 2024-2026 років, на додаток до приблизно 500 одиниць, які доставлять наступного року.
"Саме завдяки маневровості, надійності та точності NLAW стала важливою силою для боротьби України з незаконним вторгненням Росії, ставши частиною з 10 000 одиниць протитанкової зброї, яку Велика Британія поставила Збройним силам України", - додають у пресрелізі.
Протитанкові комплекси NLAW будуть зберігати на заводі Thales у Північній Ірландії.
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