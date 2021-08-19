Уряд готується до нових карантинних обмежень, - Немчінов
Кабінет міністрів України готується до можливих нових карантинних обмежень
Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Україна 24.
"Ми готуємося до цього. По-перше, проводиться аналітика щодо того, як цей штам поводиться в інших країнах. По-друге, в нас діє постанова Кабміну, яка визначає 4 зони карантинних обмежень, у нас карантин ніхто не скасовував. Ми зараз просто всією країною в зеленій зоні. В разі локальних спалахів буде запроваджуватись жовтий, помаранчевий чи червоний рівень небезпеки", — сказав він.
"Крім того, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування отримали вказівки щодо продовження роботи стосовно забезпечення лікарень киснем, щодо того, щоб привести до ладу всі ті лікарняні відділення, які зараз були виведені з COVID-хворих. Я думаю, що керівники на місцях більше зацікавлені в тому, щоб не допустити нових спалахів", — сказав він.
- Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 19 серпня повторив свій заклик до громадян України вакцинуватися від коронавірусної хвороби.
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