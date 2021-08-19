Якщо ви збираєтесь у відпустку, зробіть щеплення вже зараз, - Ляшко

У заяві на своїй Facebook-сторінці Ляшко зазначив, що восени очікується нова хвиля захворюваності. Він пов’язав її з поширенням штаму «дельта».

Голова МОЗ також звернув увагу на прийдешні святкові вихідні.

“Якщо ви збираєтесь у відпустку, зробіть щеплення вже зараз, не відкладайте вакцинацію на потім. Захистіть себе вчасно! Якщо вже щепилися першою дозою, не забудьте зробити другу, не відкладайте на «після свят»! Вакцини достатньо, центри та пункти щеплень працюють у кожному куточку України, навіть у вихідні дні”, – зазначив він.





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