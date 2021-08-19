Якщо ви збираєтесь у відпустку, зробіть щеплення вже зараз, - Ляшко
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повторив свій заклик до громадян України вакцинуватися від коронавірусної хвороби
У заяві на своїй Facebook-сторінці Ляшко зазначив, що восени очікується нова хвиля захворюваності. Він пов’язав її з поширенням штаму «дельта».
Голова МОЗ також звернув увагу на прийдешні святкові вихідні.
“Якщо ви збираєтесь у відпустку, зробіть щеплення вже зараз, не відкладайте вакцинацію на потім. Захистіть себе вчасно! Якщо вже щепилися першою дозою, не забудьте зробити другу, не відкладайте на «після свят»! Вакцини достатньо, центри та пункти щеплень працюють у кожному куточку України, навіть у вихідні дні”, – зазначив він.
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 4 914 255 людей. Одну дозу отримали 4 914 253 людини, повністю щеплені – 2 908 748. Загалом проведено понад 7,8 мільйона щеплень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 30.99Продаж 31.36
- Актуальне
- Важливе