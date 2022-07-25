Про це інформує Новости-Грузия.

Коментар Давіташвілі став відповіддю на звинувачення представника опозиційної партії «"диний Національний рух" Левана Хабеїшвілі. Він стверджував, що компанії Wissol Group, Aragvi Impex і Lukoil ввозять до Грузії нафтопродукти, що підпадають під санкції проти Росії.

Однак міністр економіки Давіташвілі наголошує, що придбана саме цими компаніями нафта не підпадає під санкції.

"Нафта, що закуповується цими компаніями, не знаходиться під санкціями. Таку ж нафту купують дуже багато країн Європи і дуже багато країн міжнародного співтовариства. У тому числі й у Грузії приватні комерційні компанії ухвалюють рішення з урахуванням існуючої практики", — заявив Давіташвілі.

Міністр також наголосив, що митні структури Грузії провели "конкретну роботу" зі стратегічними партнерами щодо правозастосовних механізмів.

"Усі держоргани, представники різних міністерств були залучені до процесу разом із експертами країн-стратегічних партнерів, коли визначалися конкретні механізми виконання санкцій. Рішення, у тому числі щодо нафти чи нафтопродуктів, узгоджуються та приймаються з нашими стратегічними партнерами. Тож ми можемо закрити це питання", — запевнив Давіташвілі.

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що Опозиційна партія Грузії вимагає запровадження візового режиму з РФ

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