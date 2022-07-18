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Опозиційна партія Грузії вимагає запровадження візового режиму з РФ

18 липня, 2022 понедiлок
17:17
Світ грузія

Опозиційна грузинська партія "Європейські демократи" закликає запровадити візовий режим з Росією через масовий в'їзд громадян РФ у Грузію після початку повномасштабної війни

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Як повідомляє лідер "Європейських демократів" Ніколоз Вашакідзе, уряд уникає обговорення проблеми та не намагається зупинити та контролювати "процес напливу громадян із ворожої окупаційної держави".

"Вважаю, що в ситуації, що склалася, необхідно, аби опозиція і суспільство жорстко вимагали від влади оприлюднити їхнє бачення динаміки та управління проблемою. Одним із перших і невідкладних заходів має стати запровадження візового режиму з Російською Федерацією та радикальне обмеження потоку переїзду до Грузії", – наголосив Вашакідзе.

Наразі невідомо про точну кількість росіян, які переїхали до Грузії після початку повномасштабного вторгнення РФ на території України. Серед тих, хто переїхав, є опозиціонери та активісти, які побоювалися переслідування в Росії, просто незгодні з політикою Москви, молодь, яка уникає призову, й ті, хто побоювався, що РФ закриє кордони.

На початку травня незалежні дослідницькі компанії оцінювали кількість росіян, які переселилися до Грузії, в 40 тисяч осіб. За даними управління туризму Греції, у червні в країну в'їхали 90 тисяч росіян, проте невідомо, яка частина з них вʼїхала у якості туристів, а скільки з них залишилося.

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