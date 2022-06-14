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Уряд Іспанії передав Україні 15 автомобілів швидкої

14 червня, 2022 вiвторок
16:09
Суспільство Автомобілі швидкої від уряду Іспанії

З них 10 автомобілів отримала Державна прикордонна служба

Про це інформує ДПСУ.

Зазначається, що Королівство Іспанія передало Україні у якості допомоги 15 автомобілів швидкої допомоги. Із них 10 авто отримало прикордонне відомство.

Як передає ДПСУ, у швидких встановлено сучасні дефібрилятори та кардіографи. Крім того, в автомобілі завантажили майже 2 тонни медичних препаратів.

ДПСУ також повідомляє, що на зворотному шляху іспанські медпрацівники заберуть на лікування та реабілітацію 8 українських воїнів, які отримали поранення під час бойових дій.

За даними ДПСУ, раніше 16 прикордонників уже доправили на лікування до Іспанії.

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