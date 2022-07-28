Уряд Латвії схвалив надання Україні додаткової військової допомоги
28 липня уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства оборони щодо надання додаткової військової підтримки Україні
Про це інформує Delfi з посиланням на заяву латиського міністра оборони Артіса Пабрікса.
Водночас у міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку буде надано українцям.
Для розгляду цього питання вранці 28 липня було скликано закрите позачергове засідання Кабінету Міністрів.
Зазначається, що загалом Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад 200 млн євро. У пакет допомоги входили зброя та індивідуальне спорядження, а також безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкова зброя та зенітно-ракетні комплекси "Stinger".
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