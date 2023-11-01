Уряд Латвії ухвалив передачу Україні 20 автомобілів на 56 тис. євро, конфіскованих у нетверезих водіїв

Про це повідомляє LSM.

"Вже деякий час Латвія передає Україні автомобілі, що відбиває напад РФ, відібрані у водіїв, спійманих у стані сильного сп'яніння. Сьогодні, 31 жовтня, уряд вирішив безоплатно відправити ще 20 одиниць загальною ринковою вартістю близько 56 тис. євро", - йдеться у повідомленні.

У документі міністерства фінансів Латвії повідомляється, ці машини вирушать у тому числі до Полтавської 1-ї міської лікарні, медичного центру у Харкові, військової міської адміністрації Херсона та інших організацій у Херсонській та інших областях України.

У LSM зазначають, що з кінця 2022-го в Латвії керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння (понад 1,5 проміле алкоголю в крові) карається кримінальною відповідальністю з конфіскацією автомобіля. У лютому 2023-го Сейм вирішив, що такі автомобілі можна безоплатно передавати для допомоги Україні.