Уряд Латвії ухвалив передачу Україні 20 автомобілів на 56 тис. євро, конфіскованих у нетверезих водіїв
31 жовтня, латвійський уряд погодив надання Україні ще 20 автомобілів, які конфіскували у водіїв за керування транспортом у нетверезому стані, загальною вартістю близько 56 тис. євро
Про це повідомляє LSM.
"Вже деякий час Латвія передає Україні автомобілі, що відбиває напад РФ, відібрані у водіїв, спійманих у стані сильного сп'яніння. Сьогодні, 31 жовтня, уряд вирішив безоплатно відправити ще 20 одиниць загальною ринковою вартістю близько 56 тис. євро", - йдеться у повідомленні.
У документі міністерства фінансів Латвії повідомляється, ці машини вирушать у тому числі до Полтавської 1-ї міської лікарні, медичного центру у Харкові, військової міської адміністрації Херсона та інших організацій у Херсонській та інших областях України.
У LSM зазначають, що з кінця 2022-го в Латвії керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння (понад 1,5 проміле алкоголю в крові) карається кримінальною відповідальністю з конфіскацією автомобіля. У лютому 2023-го Сейм вирішив, що такі автомобілі можна безоплатно передавати для допомоги Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.21 Купівля 37.21Продаж 37.89
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе