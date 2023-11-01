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Уряд Латвії ухвалив передачу Україні 20 автомобілів на 56 тис. євро, конфіскованих у нетверезих водіїв

1 листопада, 2023 середа
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31 жовтня, латвійський уряд погодив надання Україні ще 20 автомобілів, які конфіскували у водіїв за керування транспортом у нетверезому стані, загальною вартістю близько 56 тис. євро

Про це повідомляє LSM.

"Вже деякий час Латвія передає Україні автомобілі, що відбиває напад РФ, відібрані у водіїв, спійманих у стані сильного сп'яніння. Сьогодні, 31 жовтня, уряд вирішив безоплатно відправити ще 20 одиниць загальною ринковою вартістю близько 56 тис. євро", - йдеться у повідомленні.

У документі міністерства фінансів Латвії повідомляється, ці машини вирушать у тому числі до Полтавської 1-ї міської лікарні, медичного центру у Харкові, військової міської адміністрації Херсона та інших організацій у Херсонській та інших областях України.

У LSM зазначають, що з кінця 2022-го в Латвії керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння (понад 1,5 проміле алкоголю в крові) карається кримінальною відповідальністю з конфіскацією автомобіля. У лютому 2023-го Сейм вирішив, що такі автомобілі можна безоплатно передавати для допомоги Україні.

  • У четвер, 26 жовтня, Сейм Латвії затвердив у першому читанні поправки до Закону "Про дорожній рух", які передбачають обмеження для автомобілів на російських номерах.
  • Уряд Латвії виділив 10,3 млн євро для компенсації витрат на підтримку, зокрема, житло, харчування та освіту для українських біженців.
Україна
Латвія
авто
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