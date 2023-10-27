Латвія впроваджує обмеження для автомобілів на російських номерах
У четвер, 26 жовтня, Сейм Латвії затвердив у першому читанні поправки до Закону "Про дорожній рух", які передбачають обмеження для автомобілів на російських номерах
Про це пише Delfi.
Законопроєкт передбачає, що власник автівки на російських номерах повинен буде зареєструвати транспортний засіб, чи вивезти його з території Латвії протягом трьох місяців від дня, коли закон набуде чинності.
Планується, що після закінчення цього періоду використання автівок на російських номерах у Латвії буде дозволено лише у тому випадку, якщо особа перетинає територію країни транзитом.
Очікується, що закон набуде чинності 15 листопада.
- У вересні поліція Латвії попереджала про штрафи за автомобільні наліпки з написами "Я росіянин/росіянка". Там назвали це "потенційно провокаційними написами російською мовою".
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