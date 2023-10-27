Латвія впроваджує обмеження для автомобілів на російських номерах

Про це пише Delfi.

Законопроєкт передбачає, що власник автівки на російських номерах повинен буде зареєструвати транспортний засіб, чи вивезти його з території Латвії протягом трьох місяців від дня, коли закон набуде чинності.

Планується, що після закінчення цього періоду використання автівок на російських номерах у Латвії буде дозволено лише у тому випадку, якщо особа перетинає територію країни транзитом.

Очікується, що закон набуде чинності 15 листопада.