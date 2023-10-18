Латвія надасть 10 млн євро на допомогу українським біженцям

Про це повідомляє Delfi.

З попередньо виділеного урядом Латвії фінансування підтримки біженців з України сформувався певний залишок коштів, тому враховуючи запити самоврядувань, які опікуються допомогою українцям у Латвії, уряд виділив ще 10,3 млн євро.

"Ці кошти необхідні для компенсації витрат самоврядувань у період з липня по листопад для підтримки жителів України, у тому числі розміщення та харчування, соціальної підтримки, забезпечення освіти, діяльності єдиних координаційних пунктів державної та муніципальної підтримки та ін.", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що загалом цього року уряд Латвії профінансував підтримку українських біженців майже на 32,2 млн євро.