Уряд оновив перелік тимчасово непідконтрольних Україні населених пунктів

Про це свідчить засідання уряду.



Кабмін вніс зміни до розпорядження ід 7 листопада 2014 року №1085 та затвердив перелік населених пунктів, тимчасово непідконтрольних владі України.



Також було визначено список населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.



Згідно з пояснювальною запискою, розпорядження реалізують у межах видатків з держбюджету, призначених для відповідних цілей. Ухвалення документа не впливатиме на розвиток населених пунктів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію й інші галузі суспільних відносин.



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