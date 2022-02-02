Уряд оновив перелік тимчасово непідконтрольних Україні населених пунктів
2 лютого Кабмін змінив список населених пунктів, на які тимчасово не поширюються повноваження української влади
Про це свідчить засідання уряду.
Кабмін вніс зміни до розпорядження ід 7 листопада 2014 року №1085 та затвердив перелік населених пунктів, тимчасово непідконтрольних владі України.
Також було визначено список населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.
Згідно з пояснювальною запискою, розпорядження реалізують у межах видатків з держбюджету, призначених для відповідних цілей. Ухвалення документа не впливатиме на розвиток населених пунктів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію й інші галузі суспільних відносин.
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