Уряд планує оновити план вакцинації від COVID-19

Про це повідомляється на Урядовому порталі.



Крім того, урядовці розглянуть проєкти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій уповноважених органів містобудування та архітектури; щодо внесення змін до деяких законів України щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня; про основні засади державного нагляду (контролю); про офіційну статистику.



Також представники уряду планують затвердити порядок здійснення контролю за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації, а також за цільовим використанням коштів; внести зміни до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами; утворити Міжвідомчу робочу групу з питань розвитку системи державних реєстрів та кадастру нерухомого майна.



У середу Кабмін також розгляне проєкти постанов щодо внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження; питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

На засіданні урядовці планують схвалити оновлений національний визначений внесок України до Паризької кліматичної угоди та низку інших проєктів рішень.



Зазначається, що уряд планує ухвалити постанову, якою продовжить дію покладання спеціальних обов'язків (ПСО) стосовно продажу електроенергії для населення.



Міністерство енергетики пропонує продовжити дію ПСО до 31 серпня. При цьому, ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною – 1,68 грн/кВт-год.

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