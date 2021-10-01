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Головна війна з Росією Уряд почав роботу над законопроєктом про амністію в ОРДЛО, - Резніков

Уряд почав роботу над законопроєктом про амністію в ОРДЛО, - Резніков

1 жовтня, 2021 п'ятниця
12:15
війна з Росією Олексій Резніков

Кабінет міністрів почав підготовку законопроекту щодо амністії жителів ОРДЛО, які співпрацювали з окупантами

Про це заявив віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

За його словами, Венеціанська комісія розгляне законопроект про перехідний період 15 жовтня.

"Не чекаючи прийняття законопроекту про перехідний період, ми (уряд, - ред.) вже працюємо над законопроектом про процедури. Це більш детальний, більш глибокий закон, в якому буде проговорюватися, як детально робити амністію, як робити конвалідацію певних документів. Такої правової доктрини як конвалідація до цього в Україні не було", - заявив Резніков.

Конвалідація означає процедуру визнання певних документів, виданих на окупованих територіях.

 

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амністія
Олексій Резніков
ОРДЛО
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