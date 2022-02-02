Уряд погодив призначення Олексія Кулеби на посаду очільника ОДА Києва

Про це свідчить засідання уряду.



Кабмін погодив призначення першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулеби на посаду очільника Київської облдержадміністації.



Від 20 грудня 2019 року й донині Київську ОДА очолює Василь Володін.



Рішення щодо призначення на цю посаду Олексія Кулеби ухвалюватиме президент Володимир Зеленський.



Довідка: у січні 2021 року Олексія Кулебу призначили першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

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