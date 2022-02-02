Уряд погодив призначення Олексія Кулеби на посаду очільника ОДА Києва
2 лютого Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА
Про це свідчить засідання уряду.
Кабмін погодив призначення першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулеби на посаду очільника Київської облдержадміністації.
Від 20 грудня 2019 року й донині Київську ОДА очолює Василь Володін.
Рішення щодо призначення на цю посаду Олексія Кулеби ухвалюватиме президент Володимир Зеленський.
Довідка: у січні 2021 року Олексія Кулебу призначили першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.
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