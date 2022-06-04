Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Уряду потрібно активізувати роботу сертифікації українських виробників. Мито скасували, квоти скасували, але продукція повинна відповідати європейським стандартам", - сказав він.



Також Несходовський додав, що передовсім скасуванням мита скористаються ті бізнеси, які вже були готові вийти на європейський ринок раніше, проте були обмежені через квоти.



"Першим ділом цією перевагою скористуються ті, хто був обмежений у квотах. Тобто ті, хто вже "протоптали" стежку в ЄС, відповідно зараз має можливість випускати продукцію на цей ринок, яка там має попит та є сертифікована", - зауважив експерт.



Також Несходовський зауважив, що пришвидшення сертифікації всіх готових до цього українських виробників, широко відкриває для нашого бізнесу європейський ринок.



"У кого є продукція, яка потенційно може мати попит на ринку Євросоюзу, а стримання було виключно в ціновій конкуренції, то саме уряд має допомогти таким підприємствам пройти якнайшвидше сертифікацію і виходили на європейський ринок", - наголосив експерт.

Від сьогодні, 4 червня набуло чинності рішення Євросоюзу про скасування усіх мит і зборів з українських товарів, які постачаються на європейський ринок



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