Уряд призначив Ольгу Шевченко т.в.о. голови Держпродспоживслужби

Про це повідомили в Кабміні.

Відповідно до рішення уряду, Андрія Лордкіпанідзе звільнили з посади заступника голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Окрім того, Кабмін визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове покладення на Андрія Лордкіпанідзе виконання обов’язків голови Держпродспоживслужби.

Іншим рішенням Кабмін призначив тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Держпродспоживслужби Шевченко Ольгу Петрівну (заступницю голови Держпродспоживслужби).

Як зазначено на сайті Держпродспоживслужби, Ольга Петрівна Шевченко є держслужбовицею 2 рангу.

2011 року закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю "ветеринарна медицина", отримала кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини.

З березня 2011-го до жовтня 2011 року була молодшою науковою співробітницею Нацуніверситету біоресурсів і природокористування України, а до жовтня 2012-го – аспіранткою очної форми навчання цього ж університету.

З жовтня 2012-го до лютого 2015-го працювала головним спеціалістом – лікарем ветмедицини відділу міжнародного співробітництва управління держінспекції Департаменту ветеринарної медицини Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. До квітня 2016 року була начальницею цього відділу.

У 2016-2019 роках обіймала посаду начальника управління міжнародного співробітництва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а в лютому 2019 року була призначена заступницею голови служби.

Сьогодні, 1 лютого, Кабмін звільнив керівництво Державної митниці. І призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Держмитслужби України Сергія Звягінцева

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