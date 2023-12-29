Уряд продовжив заборону на експорт природного газу
Кабмін ухвалив рішення щодо встановлення у 2024 році нульового обсягу квоти експорту газу українського походження. Також продовжено заборону на експорт вугілля
Про це йдеться у постанові уряду від 27 грудня.
Йдеться про кам'яне вугілля та антрацит.
Також нульові квоти встановлені на такі товари:
- Сіль, придатна для споживання людьми
- Деревина паливна
- Срібло
- Золото
- Відходи або брухт дорогоцінних металів
- Електричні та електронні відходи.
Водночас уряд встановив квоти на 900 тис. тонн на коксівне вугілля (тільки марки "К") та 540 тис. тонн на паливо рідке (мазут).
Таким чином уряд виконав рішення РНБО, введене в дію указом президента від 7 листопада. Своєю чергою Міненерго має опрацювати питання зменшення споживання газу на ТЕС і ТЕЦ.
- 3 березня 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ було заборонено експорт природного газу з України.
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