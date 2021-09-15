Уряд скасував самоізоляцію для іноземців при транзитному в'їзді
Кабінет міністрів скасував самоізоляцію для іноземців, які знаходяться в країні в транзитному режимі і повинні залишити її протягом 48 годин
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Зазначається, що з 20 вересня іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну з метою транзиту і мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції.
Їм також не потрібно робити тести на коронавірус в Україні та встановлювати додаток "Дія".
Прикордонники наголосили, що в силі залишається вимога для іноземців та власників посвідки на проживання мати страховий поліс, виданий зареєстрованою в Україні компанією, який покриває витрати на лікування та обсервацію.
Також іноземцям, власникам посвідки на проживання та особам без громадянства для в'їзду до України потрібно мати один із цих документів:
- підтвердження отримання однієї або декількох доз вакцини проти COVID-19, включених до переліку ВООЗ;
- COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію, негативний результат тесту методом ПЛР або одужання від COVID-19;
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.
Довідки про тестування і вакцинації не вимагаються від дітей до 12 років.
Іноземці старше 18 років, які не вакциновані, повинні мати негативний результат тесту і встановити додаток "Вдома" для контролю самоізоляції. Вона припиняється, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду буде отримано ще один негативний тест.
- Нагадаємо, іноземців до України пускатимуть з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації проти коронавірусу, а й після першої дози.
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