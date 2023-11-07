Уряд спростив оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Швидко та зручно. Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн", - пояснив Федоров.

Оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон в Дії - повністю безоплатне. Водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

"Продовжуємо будувати країну з найзручнішими держсервісами", - наголосив міністр.