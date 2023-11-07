Уряд спростив оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон
У вівторок, 7 листопада, Уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Швидко та зручно. Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн", - пояснив Федоров.
Оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон в Дії - повністю безоплатне. Водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.
"Продовжуємо будувати країну з найзручнішими держсервісами", - наголосив міністр.
- У вересні 2023 року Кабмін дозволив виїзд за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та потребують практики за межами країни.
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