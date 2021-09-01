Уряд США надасть Україні інноваційні препарати від COVID-19 на майже $20 млн
США надасть Україні препарати для лікування COVID-19 на майже $20 млн
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"В рамках співпраці з урядом США Україна отримає інноваційні лікарські засоби проти коронавірусу. Гуманітарна допомога еквівалентною вартістю майже $20 млн надійде найближчим часом та буде розвезена до регіонів силами благодійних фондів", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МОЗ, в Україну поставлять 20 тис. флаконів препарату Бамланівімаб (Bamlanivimab) та 40 тис. флаконів препарату Етесевімаб (Etesevimab). Препарати вже сформовані у вантаж та транспортуються в аеропорт для відправки в Україну.
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, ці ліки вже зареєстровані Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA) та рекомендовані для пацієнтів з легким та середнім ступенем тяжкості перебігу, особливо за наявності ризику переходу у важкі форми.
Зазначається, що препарати діють безпосередньо на вірус - препарати зв'язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потрапляння в лікарню.
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