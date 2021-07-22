Уряд виділив 106 млн грн на оновлення авіації для рятувальників

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



"Кабінет міністрів України виділив 106 млн гривень з резервного фонду державного бюджету для відновлення авіаційної техніки, яка використовується у ліквідації надзвичайних ситуацій та інших завдань цивільного захисту", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що кошти будуть спрямовані на відновлення 7 літаків та 12 вертольотів, які перебувають на сьогодні в несправному стані.

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