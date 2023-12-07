Уряд виділив майже 800 млн грн на техніку для розмінування та фортифікацій
Кабінет міністрів 7 грудня на засіданні виділив 788 млн грн на техніку, яка допоможе під час розмінування та з побудовою фортифікаційних укріплень
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
"На позачерговому засіданні затвердили розпорядження про надання коштів Міноборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах. 759 млн грн будуть спрямовані на закупівлю автотехніки та 29 млн грн — на спецтехніку", - написав він
За словами Шмигаля, це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та прискорити терміни очищення земель від мін та снарядів.
- 28 листопада президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки - на ньому обговорювалася ситуація на фронті та робота над посиленням фортифікацій.
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