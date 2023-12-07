Уряд виділив майже 800 млн грн на техніку для розмінування та фортифікацій

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"На позачерговому засіданні затвердили розпорядження про надання коштів Міноборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах. 759 млн грн будуть спрямовані на закупівлю автотехніки та 29 млн грн — на спецтехніку", - написав він

За словами Шмигаля, це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та прискорити терміни очищення земель від мін та снарядів.