Уряд виділив мільярд грн на водозабезпечення регіонів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
Кабінет Міністрів виділив майже один мільярд гривень на водозабезпечення чотирьох областей, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС
Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, пише Укрінформ.
"Після підриву Каховської ГЕС виникли певні складнощі з водою. І, у першу чергу, були виділені кошти, зокрема 370 млн грн було направлено урядом з резервного фонду виключно для водозабезпечення населення у Херсонській області. Загалом на такі заходи на чотири області було виділено майже 1 мільярд гривень", - наголосив Стрілець.
За його словами, він щотижня проводить відповідні координаційні наради з представниками областей. Міністр зауважив, що наразі Дніпропетровщина повністю завершила будівництво або облаштування тих свердловин, які були заплановані, Запорізька область не потребує додаткових свердловин, проте там уже проаналізовано, де можна буде зробити такі свердловини після звільнення частини області.
Натомість він додав, що ситуація на Херсонщині складніша ніж в інших регіонах, оскільки роботи ускладнюються постійними обстрілами з боку армії РФ.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- У Херсонській облраді розповіли, як постраждалим від наслідків підриву Каховської ГЕС отримати допомогу.
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