Уряд виділив мільярд грн на водозабезпечення регіонів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, пише Укрінформ.

"Після підриву Каховської ГЕС виникли певні складнощі з водою. І, у першу чергу, були виділені кошти, зокрема 370 млн грн було направлено урядом з резервного фонду виключно для водозабезпечення населення у Херсонській області. Загалом на такі заходи на чотири області було виділено майже 1 мільярд гривень", - наголосив Стрілець.

За його словами, він щотижня проводить відповідні координаційні наради з представниками областей. Міністр зауважив, що наразі Дніпропетровщина повністю завершила будівництво або облаштування тих свердловин, які були заплановані, Запорізька область не потребує додаткових свердловин, проте там уже проаналізовано, де можна буде зробити такі свердловини після звільнення частини області.

Натомість він додав, що ситуація на Херсонщині складніша ніж в інших регіонах, оскільки роботи ускладнюються постійними обстрілами з боку армії РФ.