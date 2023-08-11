Уряд вирішив ліквідувати Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин
Кабінет Міністрів розформовує Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Він, зокрема, опікувався обміном тіл полеглих військових
Про це повідомила на facebook-сторінці журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко. У коментарі hromadske це підтвердив і сам уповноважений Олег Котенко.
За словами Котенка, постанову про розформування Офісу офіційно оприлюднять найближчими днями.
Як пише Тетяна Ніколаєнко з посиланням на власні джерела, що з дати ухвалення відповідної постанови повноваження уповноваженого частково передадуть:
- Міністерству внутрішніх справ – розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин;
- Головному управлінню розвідки – повернення тіл загиблих;
- Міністерству оборони – діяльність пошукових груп.
За даними джерел "Цензора", Олега Котенка нібито запросили до МВС, але він відмовився від нової посади.
У Кабміні поки що офіційно не коментували це рішення.
- Як зазначав Котенко у квітні, понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. Ймовірно, близько 60% із них перебувають у полоні Росії, а інша частка - загиблі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе