Про це повідомила на facebook-сторінці журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко. У коментарі hromadske це підтвердив і сам уповноважений Олег Котенко.

За словами Котенка, постанову про розформування Офісу офіційно оприлюднять найближчими днями.

Як пише Тетяна Ніколаєнко з посиланням на власні джерела, що з дати ухвалення відповідної постанови повноваження уповноваженого частково передадуть:

Міністерству внутрішніх справ – розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин;

Головному управлінню розвідки – повернення тіл загиблих;

Міністерству оборони – діяльність пошукових груп.

За даними джерел "Цензора", Олега Котенка нібито запросили до МВС, але він відмовився від нової посади.

У Кабміні поки що офіційно не коментували це рішення.