Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Пільгові ціни на електричну енергію для населення збережуться щонайменше до 31 березня 2023 року.

"Сьогодні, попри війну та масовані обстріли енергетичної інфраструктури, прийнято рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

На сьогодні тарифи становлять:

1,44 грн/кВт год – при споживанні до 250 кВт год на місяць;

1,68 грн/кВт год – при споживанні понад 250 кВт год на місяць.

Для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій, також встановлено тариф 1,68 грн/кВт год.

Цей тариф діє у багатоквартирних будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, сходів та номерних знаків.

Новою постановою перелік доповнено аварійним та евакуаційним освітленням, протипожежними системами, системами вентиляції, димовидалення та кондиціювання, системами сигналізації та авіаційними маяками.

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