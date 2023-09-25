Уряд залучив понад 21 млрд грн грантових коштів від Японії: фінансування яких проєктів передбачено

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"Попри російську агресію і величезні руйнування через війну, у 2023 році нам вдалося перейти від економіки виживання до процесів відновлення. Насамперед ідеться про забезпечення базових потреб наших громадян та відновлення критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Стверджується, що грантові кошти буде спрямовано "на невідкладні проєкти у сфері транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення галузей сільського господарства, охорони здоров’я та освіти".

Фінансування отримають також сектор суспільного мовлення, аграрний сектор і сектор комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.