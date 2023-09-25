Уряд залучив понад 21 млрд грн грантових коштів від Японії: фінансування яких проєктів передбачено
Кабмін вирішив спрямувати на проєкти відновлення України понад 21 млрд грн грантових коштів від Японії. Так, частину грошей скерують на гуманітарне розмінування
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
"Попри російську агресію і величезні руйнування через війну, у 2023 році нам вдалося перейти від економіки виживання до процесів відновлення. Насамперед ідеться про забезпечення базових потреб наших громадян та відновлення критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Стверджується, що грантові кошти буде спрямовано "на невідкладні проєкти у сфері транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення галузей сільського господарства, охорони здоров’я та освіти".
Фінансування отримають також сектор суспільного мовлення, аграрний сектор і сектор комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.
- За 2022 рік Японія надала Україні понад $1,6 млрд фінансової та іншої допомоги.
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