Уряд запровадив накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації
9 грудня Кабмін ввів експериментальну програму додаткового соцзахисту працівників, які підпадають під велику приватизацію
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні уряд започаткував експериментальний проєкт - програму додаткового соціального захисту працівників, які підпадають під велику приватизацію. Інвестор, який купує такий державний об’єкт, протягом двох років після приватизації буде сплачувати внески в недержавні пенсійні фонди для більш ніж половини працівників підприємства", - зазначив він.
Згідно з цією програмою, внески складатимуть не менш ніж 4% від зарплати.
За словами Шмигаля, це стане одним з перших кроків для повноцінного запровадження накопичувальної пенсійної системи для всіх громадян України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.03
Купівля 27.03Продаж 27.27
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе