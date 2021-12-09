Уряд запровадив накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



"Сьогодні уряд започаткував експериментальний проєкт - програму додаткового соціального захисту працівників, які підпадають під велику приватизацію. Інвестор, який купує такий державний об’єкт, протягом двох років після приватизації буде сплачувати внески в недержавні пенсійні фонди для більш ніж половини працівників підприємства", - зазначив він.



Згідно з цією програмою, внески складатимуть не менш ніж 4% від зарплати.



За словами Шмигаля, це стане одним з перших кроків для повноцінного запровадження накопичувальної пенсійної системи для всіх громадян України.



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