Подати заявку можна буде в Дії: уряд запустить програму пільгової іпотеки для окремих категорій населення
Право на пільгову іпотеку під 3% річних буде надаватися військовим, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду від 16 вересня.
Початковий внесок пільгової іпотеки становитиме 20%, а термін - 20 років. Програма має запрацювати з жовтня цього року.
Подати заявку на отримання іпотеки можна буде в Дії. Для отримання необхідно буде подати заявку, обрати житло, отримати відповідь банків та укласти договір на купівлю житла та договір на іпотеку. Наразі послуга ще в розробці.
Шмигаль заявив, що це не тільки забезпечить сотні тисяч українців житлом, а й стане одним з драйверів відновлення економіки та стимулювання галузі будівництва.
- Раніше прем'єр повідомляв, що з 2023 року пільгова іпотека стане доступна для всіх українців та складатиме 7% річних
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