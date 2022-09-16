Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду від 16 вересня.

Початковий внесок пільгової іпотеки становитиме 20%, а термін - 20 років. Програма має запрацювати з жовтня цього року.

Подати заявку на отримання іпотеки можна буде в Дії. Для отримання необхідно буде подати заявку, обрати житло, отримати відповідь банків та укласти договір на купівлю житла та договір на іпотеку. Наразі послуга ще в розробці.

Шмигаль заявив, що це не тільки забезпечить сотні тисяч українців житлом, а й стане одним з драйверів відновлення економіки та стимулювання галузі будівництва.

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