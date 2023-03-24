Уряд зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до постанови КМУ від 05.06.2019 №483 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії". Передбачено продовження дії фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до закінчення осіньо-зимового періоду 2022/23 року, а саме до 30 квітня 2023 року", - написав він.

Таким чином, українці й надалі платитимуть за світло 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання.

Термін дії фіксованих цін на електроенергію для населення згідно з цією постановою спливав 31 березня.