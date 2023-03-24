Уряд зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня
Кабінет Міністрів України на засіданні 24 березня зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня поточного року
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Внесено зміни до постанови КМУ від 05.06.2019 №483 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії". Передбачено продовження дії фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до закінчення осіньо-зимового періоду 2022/23 року, а саме до 30 квітня 2023 року", - написав він.
Таким чином, українці й надалі платитимуть за світло 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання.
Термін дії фіксованих цін на електроенергію для населення згідно з цією постановою спливав 31 березня.
- 10 березня стало відомо, що НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні.
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